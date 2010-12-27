Еще на семи станциях метро Петербурга появились помощники для инвалидов

Еще на семи станциях метрополитена появились специалисты для помощи маломобильным группам граждан.

Пресс-служба метрополитена сообщает, что еще семь станция метрополитена стали обслуживаться специалистами для обеспечения мобильности пассажиров. Работники метро в специальных ярких жилетах появились на "Фрунзенской", "Купчино", "Звездной", "Московской", "Парке Победы", "Электросиле" и "Московских воротах". Работать они начали с понедельника, 9 октября.

Работники с международным знаком доступности на спинах дежурят на определенных участках, состоящих из нескольких станций в зависимости от их загруженности.

"Дистанции обеспечения мобильности пассажиров дежурят на 46 станциях подземки, этот список регулярно пополняется", - отмечают в пресс-службе метрополитена.

В подземке отмечают, что инвалиду-колясочнику для поездки в конкретный день по определенному маршруту лучше оставить заявку на сопровождение в информационно-справочном центре.