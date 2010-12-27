Еще два ДТП с маршрутками произошло в Петербурге за вечер

За 10 декабря в Петербурге маршрутки трижды стали участниками ДТП.

10 декабря в Санкт-Петербурге в разных районах города было зафиксировано три ДТП с участием маршруток, сообщили очевидцы.

Около пяти часов вечера, напротив здания Ленэнерго, маршрутка под номером 36 тиранулась с легковушкой. Пассажиров пришлось высадить. Службы еще не прибыли. Машины заняли две полосы движения, проезд затруднен.

В это же время, в другом конце города, на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры маршрутка К99 подкорректировала бампер Volkswagen Passat. В результате столкновения движение трамваев в обе стороны было приостановлено. На данный момент авария ликвидирована. О пострадавших не сообщалось.

Ранее Piter.tv писал, что на Пионерской из-за ДТП с маршруткой остановились троллейбусы.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург