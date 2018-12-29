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За время стояния в очереди посетители Эрмитажа выпили 20 тысяч чашек чая
Сегодня, 17:27
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nastya960

За время стояния в очереди посетители Эрмитажа выпили 20 тысяч чашек чая

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Также в очередях теперь можно будет через приложение познакомиться с историей музея.

В Эрмитаже появится приложение для тех, кто стоит в очереди перед музеем. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на слова генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Так как не все посетители хорошо знакомы с экспонатами и историей музея, мобильное приложение расскажет все это им, пока те стоят в очереди. Также в приложении будет раздел "Другие шедевры", который расскажет посетителям о менее известных работах, представленных в музее.

Также интересен факт, что в начале года посетители Эрмитажа в очереди выпили 20 тысяч чашек чая (на улице был сильный мороз). В праздничные выходные в Эрмитаж пришли более 109 тысяч человек, из них 40 тысяч человек прошли бесплатно.

Фото: Piter.TV

 

 

 

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Теги: дворцовая площадь, михаил пиатровский, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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