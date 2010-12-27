Роспотребнадзор: эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен в 38 регионах РФ

В России прививку от гриппа сделали 70,8 млн человек.

В 39 субъектах РФ превышены эпидемиологические пороги заболеваемость гриппов и ОРВИ. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в 38 субъектах Российской Федерации, превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ по субъекту Российской Федерации - в 11 городах. Роспотребнадзор

На прошлой неделе эпидпороги были превышены среди детей от двух лет в 17 субъектах РФ. Дети в возрасте от трех до шести и от семи до четырнадцати лет больше всего заболевали в 32 и 27 субъектах соответственно.

В России прививку от гриппа сделали 70,8 млн человек. Население России на 1 января 2019 года составляет 146,794 млн человек.

Фото: Piter.TV