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Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

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В данный момент съемки фильма приостановлены.

Исполнитель роли дворецкого Альфреда в новом "Бэтмене" британский актер Энди Серкис в интервью LADbible рассказал интересные подробности о ленте. 

По словам актера, картина, которую снимает режиссер "Пленты Обезьян" Мэтт Ривз,  должна стать самой мрачной интерпретацией истории о Темном рыцаре. Большое внимание в ленте будет уделено отношениям Альфреда и Брюса Уэйна. 

В данный момент съемки фильма приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекцией, премьера перенесена на 1 октября 2021 года.

Видео: YouTube / FilmSelect Trailer

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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