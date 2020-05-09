Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

В данный момент съемки фильма приостановлены.

Исполнитель роли дворецкого Альфреда в новом "Бэтмене" британский актер Энди Серкис в интервью LADbible рассказал интересные подробности о ленте.

По словам актера, картина, которую снимает режиссер "Пленты Обезьян" Мэтт Ривз, должна стать самой мрачной интерпретацией истории о Темном рыцаре. Большое внимание в ленте будет уделено отношениям Альфреда и Брюса Уэйна.

В данный момент съемки фильма приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекцией, премьера перенесена на 1 октября 2021 года.

Видео: YouTube / FilmSelect Trailer