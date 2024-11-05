Эмир Кустурица представил первый автобиографический роман в Доме книги

Режиссер уверен, что Петербург – это город великой литературы, родина таких гениев, как Николай Васильевич Гоголь и Фёдор Михайлович Достоевский.

Автор автобиографии "Мятежный ангел" (18+) Эмир Кустурица встретился с журналистами "Петербургского дневника". На следующий день известный режиссер вернулся в Сербию.

Режиссер признался, что ему, как и герою в "Мятежном ангеле", нравится поздно ложиться и поздно вставать. Вместо утренних телешоу, которые очень популярны в Сербии, Кустурица предпочитает читать вечером. Например, недавно в Петербурге он читал стихи и биографию Николая Гумилева.

В романе "Мятежный ангел" упоминается встреча со снегом в Стокгольме. Как признался Кустурица, зима ему не особенно нравится. Обычно он приезжает в Россию зимой только по делам, связанным с театром. Так было, например, когда Андрей Кончаловский ставил спектакль "Война и мир" (12+). Тогда режиссер испытал русскую зиму такой, какую раньше даже не мог себе представить. Однако именно такая суровая погода окружала Федора Михайловича Достоевского и других великих писателей, уверен он. Эмир Кустурица добавил, что Петербург – это город великой литературы, родина таких гениев, как Николай Васильевич Гоголь и Фёдор Михайлович Достоевский. Режиссер надеется, что его книга найдет отклик среди читателей города.

Новый фильм Кустурицы будет черной комедией. Это трагикомичная история молодого режиссёра, мечтающего экранизировать "Преступление и наказание", но нуждающегося в средствах. Судьба сводит его с богатым человеком, предлагающим ему полмиллиона долларов, но с условием – режиссёр должен убить его жену. Этот фильм станет своего рода современной интерпретацией романа Достоевского. Основная идея заключается в том, что главными ценностями в современном обществе стали богатство и слава.