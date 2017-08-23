Новый полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони в Instagram: фото и видео

В среду, 23 августа, с аргентинским футболистом Эмилиано Ригони подписал контракт петербургский "Зенит". Многие болельщики клуба сейчас интересуются футболистом, его фото и видео в Instagram.

Эмилиано Ариэль Ригони – 24-летний аргентинский футболист. В среду, 23 августа, с ним заключил контракт петербургский клуб "Зенит". За сине-бело-голубых он будет выступать как полузащитник. Спортсмен вышел из клуба "Бельграно". В 2013 году он дебютировал в аргентинской Примере.

Так как Ригони теперь будет выступать за российский клуб, им заинтересовались многие болельщики. Поэтому фанаты активно начали проверять его социальные сети. Футболист часто выкладывает фотографии и видео в Instagram.

Разумеется, как спортсмен Ригони часто выкладывает сэлфи с коллегами по команде и тренировкам. Поэтому на его странице полно кадров с игр, тренировок и раздевалок. На некоторых постах или сам футболист или кто-то из его помощников убирает цвет, оставляя только красную футболку спортсмена. Прощаясь с командой "Индепендьенте" он и его коллеги набили себе одинаковые татуировки.

У Эмилиано есть жена Луциана и маленькая дочка. Футболист любит свою семью, так как часто выкладывает снимки с женой и дочкой. При этом под ними всегда милые подписи. С Луцианой он часто записывает короткие видео.

Футболист имеет и увлечения, не связанные со спортом. Время от времени в Instagram он выкладывает видео, на которых Ригони играет на синтезаторе. Часто ему кто-нибудь подпевает.

Фото и видео: emirigoni / Instagram