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Емельяненко ответил на вызов Дацика на бой

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Бойцы враждуют с 2010 года.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отказался драться против Вячеслава Дацика по прозвищу "Рыжий Тарзан". Об этом спортсмен сказал в интервью YouTube-каналу KOVALENKO.

По словам бойца, все прекрасно понимают, что он побьет Дацика, а сам его оппонент никому не интересен. 

Никто не будет платить мне гонорар, который я попрошу за этот бой. Дацик никому не интересен. Видели, как он боксировал? Как он последний бой провел? Абсолютно никакой. Мертвый
Александр Емельяненко

Всего в карьере Емельяненко  37 поединков (28 побед, 8 поражений, 1 ничья). Его следующий бой пройдет против рэпера Джигана.

Видео: YouTube / KOVALENKO

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Спорт,

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