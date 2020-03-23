Емельяненко ответил на вызов Дацика на бой

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко отказался драться против Вячеслава Дацика по прозвищу "Рыжий Тарзан". Об этом спортсмен сказал в интервью YouTube-каналу KOVALENKO.
По словам бойца, все прекрасно понимают, что он побьет Дацика, а сам его оппонент никому не интересен.
Никто не будет платить мне гонорар, который я попрошу за этот бой. Дацик никому не интересен. Видели, как он боксировал? Как он последний бой провел? Абсолютно никакой. Мертвый
Александр Емельяненко
Всего в карьере Емельяненко 37 поединков (28 побед, 8 поражений, 1 ничья). Его следующий бой пройдет против рэпера Джигана.
Видео: YouTube / KOVALENKO
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