Елизавета Боярская станет мамой во второй раз‍

В МДТ подтвердили сведения об отпуске звезды.

Петербургская актриса Елизавета Боярская второй раз станет мамой. С октября 2018 года звезда берет декретный отпуск в Малом драматическом театре, в труппе которого состоит. Стоит отметить, что супруг Боярской - максим Матвеев также берет творческую паузу.

Первые сведения о возможном положении артистки стали поступать из уст фанатов. Они заметили, что Елизавета стала носить исключительно свободные наряды, скрывающие фигуру. Позже слухи подтвердили близкие друзья пары.

Напомним, что у четы Матвеева и Боярской уже есть ребенок - шестилетний Андрей.

Фото: Instagram