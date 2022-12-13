  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Летевший в Мурманск самолёт готовится вынужденно приземлиться в Пулково
Сегодня, 16:49
289
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Летевший в Мурманск самолёт готовится вынужденно приземлиться в Пулково

0 0

Посадка вызвана неблагоприятными условиями в районе мурманского аэропорта.

В понедельник, 13 марта, самолёт авиакомпании S7, выполнявший рейс Петербург-Мурманск, вынужден совершить приземление в петербургском аэропорту Пулково. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу "Воздушных ворот Северной столицы".

Планируется, что посадка борта произойдёт в 16:56. Решение о вынужденной посадке было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями в мурманском аэропорту. Воздушная гавань Петербурга работает штатно и готова принять самолёт

Как видно по данным Flightradar24, самолёт уже подлетал к Мурманску, однако сделал петлю и развернулся в сторону Северной столицы.

Фото:  Flightradar24

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии