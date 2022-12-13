Летевший в Мурманск самолёт готовится вынужденно приземлиться в Пулково

Посадка вызвана неблагоприятными условиями в районе мурманского аэропорта.

В понедельник, 13 марта, самолёт авиакомпании S7, выполнявший рейс Петербург-Мурманск, вынужден совершить приземление в петербургском аэропорту Пулково. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу "Воздушных ворот Северной столицы".

Планируется, что посадка борта произойдёт в 16:56. Решение о вынужденной посадке было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями в мурманском аэропорту. Воздушная гавань Петербурга работает штатно и готова принять самолёт

Как видно по данным Flightradar24, самолёт уже подлетал к Мурманску, однако сделал петлю и развернулся в сторону Северной столицы.

Фото: Flightradar24