Эксперты выявили рекордные объемы строительства жилья в Петербурге

Изменения в законодательстве привели к ускорению темпов и объемов роста строительства в Северной столице.

Строительство в Петербурге идет рекордными темпами. На данный момент в городе создается около 7,5 миллионов квадратных метров жилья. Об этом сообщают эксперты из аналитического агентства Knight Frank St Petersburg.

Специалисты изучили рынок недвижимости и пришли к выводу о том, что Северная столицаа достигла максимального показателя. В прошлый раз он был зафиксирован в 2008 году. В 2018-ом строители обогнали результат на 24 процента.

Сотрудники консалтингового агентства отмечают, что такая ситуация связана с изменениями, произошедшими в законодательстве о долевом строительстве. Напомним, что они вступили в силу с июля этого года. За первое полугодие в городе вывели квартир на продажу на 13 процентов больше, чем за такой же период с 2017 году.

Фото: Piter.tv