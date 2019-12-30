Эксперты рассказали, почему петербуржцы испугались нового завода

Горожане опасаются, что власти хотят построить мусоросжигательный завод. В Петергофе и Ломоносове прошли митинги.

Эксперты высказали свое мнение РБК: одни считают, что протесты петербуржцев против мусоросжигания основаны на страхе, для которого нет оснований, другие считают сохранение такого способа переработки "юридическим мошенничеством".

Председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации "Зеленый крест" Юрий Шевчук уточняет, что мусоросжигание экономически нецелесообразно в нашем регионе: он энергоизбыточен. Помимо этого, сама технология намного дороже альтернатив. Шевчук считает, что чиновники справедливо опасаются протестов горожан.

Научный руководитель НПК "Механобр-техника", академик РАН Леонид Вайсберг уточняет, что петербуржцы не осведомлены в данном вопросе и не понимают, как действует технология. Он привел в пример сжигание "Водоканалом" иловых осадков сточных вод. Народ не протестует, потому что предприятие хорошо организовало очистку выхлопов. По его мнению неудобства могут принести только свалки и плохо подготовленные полигоны, которые источают запах.

"Полигон оказывается примерно вдвое дороже мусороперерабатывающего завода. У нас в стране нет ни одного грамотного полигона, а те, что есть — просто помойки", - уточнил Вайсберг.

Мусоросжигание тоже наносит вред, считает эксперт, если оно плохо подготовлено. Современные мусоросжигательные заводы могут себе позволить только богатые города, которые будут поддерживать такие заводы. Леонид Вайсберг предложил сжигать мусор в печах цементных заводов, в которых обжигают клинкер для производства цемента. Жители не почувствуют разницы от топлива в этих печах. Между тем, такие заводы в Ленобласти могут принять почти половину всех отходов города.

По мнению руководителя фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Бориса Вишневского ссылаться на Европу и их опыт неправильно, потому что Европа отказывается от мусоросжигания и жестко контролирует качество очистки выбросов, на котором в России экономят.

"Поэтому в наших условиях это смертельно опасное производство для окружающей среды и людей, которые живут на достаточно большой территории вокруг такого завода. Современное обращение с отходами предполагает не мусоросжигание, а мусоропереработку", - уточнил Вишневский.

Генеральный директор СРО НП ПЖК "МежРегионРазвитие" Владислав Воронков полагает, что необходимо изменить не только систему обращения с отходами, но и отношения граждан к ним. Людям необходимо понять, что отходы - это сырье для производства товаров. То есть, по закону, сжиганию подлежат только неперерабатываемые отходы, которые составляют 7% от всего мусора в России.



Ранее мы сообщали, что петербургским компаниям некуда свозить 400 тысяч тонн мусора.

Фото: pxhere.com