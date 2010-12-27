Вольное историческое общество просит министра образования и науки России Ольгу Васильеву организовать проверку выставки "Россия - моя история". Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на данные сайта организации.
До проведения проверки историки просят приостановить рекомендации этих выставок в качестве учебного материала.
Историкам не понравилось, что Минобразования предложило ректорам вузов использовать ресурсы экспозиции исторического парка "Россия — моя история" для организации внеучебной работы студентов, а также для подготовки и переподготовки учителей истории. Заявители отмечают, что в создании парка активное участие принимала РПЦ.
Специалисты указали на наличие фактических ошибок в экспозиции. По их словам, некоторые исторические личности не произносили тех слов, которых им приписывают.
Многофункциональное здание и исторический парк "Россия — моя история" построили рядом с СКК «Петербургский» в Московском районе Петербурга. Открытие намечено на 12 декабря.
Историки просят проверить выставку "Россия — моя история" из-за фактических ошибок
Вольное историческое общество просит министра образования и науки России Ольгу Васильеву проверить выставку "Россия - моя история". Такая информация появилась на сайте организации.
Вольное историческое общество просит министра образования и науки России Ольгу Васильеву организовать проверку выставки "Россия - моя история". Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на данные сайта организации.