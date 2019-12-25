Эксперты назвали самую популярную иномарку на вторичном авторынке

В топ-5 вошли Ford Focus, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Kia Rio и Skoda Octavia.

Во вторник, 14 сентября, эксперты "Авито Авто" поделились с Piter.tv анализом вторичного рынка Петербурга и области, выяснив самые популярные иномарки в этом году.

По данным специалистов, за первые 8 месяцев 2021 года спрос на иномарки вторичного рынка вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость за это время выросла на 40% и составила 698 996 рублей.

Топ по популярности возглавила модель Ford Focus – спрос на нее за год вырос на 36%. Средняя стоимость подержанного Ford Focus в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам 8 месяцев составила 400 тыс. рублей.

На втором месте расположился Hyundai Solaris, средняя цена которого в период с января по август 2021 увеличилась на 32% и составила 630 тыс. рублей. Третью строчку в топе самых востребованных иномарок с пробегом занимает Volkswagen Polo со средней ценой 600 тыс. рублей. На четвертом и пятом месте – Kia Rio и Skoda Octavia со средней ценой 570 тыс. и 659 тыс. рублей соответственно.

Ранее мы писали, что названы самые популярные машины на вторичном рынке в Петербурге.

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