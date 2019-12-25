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Эксперт рассказала о пользе перезагрузки смартфона
Сегодня, 16:39
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Эксперт рассказала о пользе перезагрузки смартфона

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Перезагружать смартфон рекомендуется раз в неделю или раз в три месяца.

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала агентству "Прайм", что если смартфон виснет и медленно реагирует на открытие приложений, то его необходимо перезагрузить.

Эксперт посоветовала в первую очередь почистить кэш, а также проверить работающие в фоновом режиме приложения или удалить их.

Скорость работы аппарата обычно увеличивается после этих действий, - сказала она.

Ильичева отметила, что смартфон рекомендуется отключать на пять минут или перезагружать раз в неделю или раз в три месяца. По ее словам, со временем телефон так или иначе будет работать медленее, в таком случае перезагрузка не поможет.

Фото: pixabay 

Теги: перезагрузка смартфонов
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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