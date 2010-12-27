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Петербуржцы решат, стоит ли использовать соль для борьбы с гололедицей
12 февраля, 13:27
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nastya960

Петербуржцы решат, стоит ли использовать соль для борьбы с гололедицей

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Будет проведен общественный опрос.

В правительстве Санкт-Петербурга вернулись к вопросу использования реагентов во время зимней уборки улиц. С 2016 года в городе перестали использовать соль в чистом виде. Научный сотрудник института химии СПбГУ Александра Голикова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала стоит ли использовать этот реагент.

Научный сотрудник отметил, что если будет решено вернуться к использованию данного реагента, то коммунальщикам нужно очень грамотно дозировать это химическое вещество.

Окончательное решение будет принято только после того, как будет проведен общественный опрос среди горожан.

Фото: Piter.TV

 

 

 

 

 

 

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Теги: реагент для уборки снега, снег соль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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