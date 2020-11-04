Эксперт рассказал, кому в 2021 году назначат пенсию раньше срока

После принятия закона о повышении пенсионного возраста появились новые категории граждан, имеющих право выйти на пенсию раньше.

Глава Центра анализа НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис в беседе с агентством "Прайм" назвал категории граждан, которые в следующем году смогут досрочно получить пенсии.

В первую очередь на досрочную пенсию претендуют граждане, которые заняты на особо тяжелых и опасных рабочих местах - работники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли. Также право на досрочные выплаты распространяются на медиков, педагогов и артистов.

Помимо работников указанных категорий на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют и некоторые россияне по социальным мотивам и состоянию здоровья – например, инвалиды, или люди, работавшие в районах Крайнего Севера.

После принятия закона о повышении пенсионного возраста появились новые категории граждан, имеющих право выйти на пенсию раньше. Это предпенсионеры со стажем 20 или 25 лет, которые не смогли устроиться на работу и многодетные матери (в зависимости от числа детей).

Видео: YouTube / Пенсионный фонд России