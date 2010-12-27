Эксперт подсчитал, сколько будет стоить обеспечение многоквартирного дома датчиками утечки газа

Эксперт сообщил, что оснащение девятиэтажного дома бытовым сигнализатором горючих газов обойдется в 158 тыс. рублей.

Сотрудник ФГУП "СПО "Аналитприбор" Игорь Самсонов рассказал преимущества специального датчика утечки газа. Кроме того, Самсонов подсчитал в какую цену обойдется обеспечение датчиками девятиэтажный дом, состоящий из четырех парадных при четырех квартирах на площадке.

Оснащение жилого дома с 144 квартирами обойдется в 158 тыс. рублей (примерная стоимость).

Установка датчика в одну квартиру обойдется в 1000-1200 рублей. Однако стоит отметить, что у прибора есть дополнительные возможности, которые стоят порядка 700 рублей. За отдельную плату датчик, в случае внештатной ситуации, сможет самостоятельно перекрыть клапаны, сообщить об аварии в диспетчерские службу, а также оповестить жильцов о высокой концентрации газа с помощью СМС сообщения на телефон.

Напомним, что установить приборы в жилые дома приняли депутаты петербургского парламента во втором чтении 28 марта. Стоит отметить, что бытовые сигнализаторы корючих газов производятся в Смоленске федеральным государственным унитарноым предприятием "СПО "Аналитприбор".