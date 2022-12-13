Эксперт напомнил об отмене НДС для российских туроператоров

Артур Мурадян прогнозирует снижение стоимости путёвок на 10-15% за счёт новой меры поддержки.

Предстоящая отмена НДС для отечественных туроператоров исправит правовую коллизию, при этом не повысит стоимость туров. Есть вероятность, что цены на путёвки наоборот снизятся на 10-15%. Такой прогноз сделал гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян в беседе с телеканалом "360".

Напомним, что освободить туроператоры, которые специализируются на внутреннем и въездном туризме, будут освобождены от уплаты НДС с 1 января 2022 года до июля 2027 года по инициативе Минэкономразвития. По словам Мурадяна, это поможет скорректировать пробел в законодательстве, из-за которого отели, которые продавали операторы, не начисляли НДС, а операторы были вынуждены это делать.

Эксперт считает, что снижение цен не достигнет оборотного НДС (20%), однако прогноз о 10-15% с учетом инфляции и ежегодного роста цен вполне вероятен.

С другой стороны, в принципе для туризма сам по себе НДС вторичен, даже для внутренних операторов, потому что около половины объектов размещения работают по упрощенной системе. Артур Мурадян, генеральный директор туроператора SpaceTravel

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