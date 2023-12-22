Экскурсия в Кронштадт

Экскурсия пройдет 20 марта. Возрастное ограничение 6+.

Жителям Петербурга предлагают отправиться в Кронштадт и узнать историю города. Вы попадете в Морской Никольский собор, главный военно-морской храм России.

Туристы прогуляются по Якорной площади, Петровскому доку и общественному пространству "Остров Фортов". Все желающие смогут пройтись по Аллее героев российского флота и узнать об его основных исторических этапах. Кроме того, вы увидите Маяк памяти, там увековечены имена 200 героев морского флота.

Детям тоже понравится путешествие. Они смогут покататься на качелях с панорамным видом, побывать в Веревочном парке, побегать на детских площадках с капитанским мостиком с рулем. Почувствуйте себя настоящими моряками!

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