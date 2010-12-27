Молодым людям предлагают пройтись по дворам и барам Петербурга.

Для любителей нестандартных экскурсий подготовили пеший молодежный тур "В поисках хайпа".

Для погружения в мир субкультуры, молодым людям предлагают пройтись по дворам и барам, где частенько проходят Versus Battle. Во время прогулки жителям и гостям города расскажут о становлении петербургской баттл-культуры, почему у проекта SLOVOSPB нет собственного бара. Также участников проведут по местам, благодаря которым Санкт-Петербург стал хип-хоп столицей нашей страны. После прогулки все дружно заглянут в сувенирный магазин бара "1703".

Стоимость: 500 руб.

Продолжительность: 1,5 часа

Возрастное ограничение: 18+

Фото: Молодежная экскурсия "В поисках хайпа"/ ВК