Экскурсия "Кронштадт: Морской собор и Петровский док" 

Группа отправится на экскурсию Петровский 2 сентября. Отправление автобуса в 11:30. Возрастное ограничение: 0+

Туристы отправятся на Остров Котлин, который находится в Финском заливе и защищает Петербург с моря. Они познакомятся с историей Кронштадта, который еще недавно можно было посетить только по специальному пропуску.

В Кронштадте вас ждет пешеходная экскурсия по исторически значимым местам. Группа увидит Морской Никольский собор, главный военно-морской храм России, который находится под прямым управлением патриарха. Туристы посмотрят на Синий мост, на котором расположен футшток, прогуляются по Гостиному двору, Адмиралтейству, Летнему саду, , Якорной площади.

Место встречи: Невский проспект, 87/2.

Фото: Unsplash