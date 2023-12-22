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Экскурсия "Кронштадт: Морской собор и Петровский док"
Сегодня, 10:30
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Экскурсия "Кронштадт: Морской собор и Петровский док"

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Группа отправится на экскурсию Петровский 10 апреля. Отправление автобуса в 10:30 и в 12:00. Возрастное ограничение: 0+

Туристы отправятся на Остров Котлин, который находится в Финском заливе и защищает Петербург с моря. Они познакомятся с историей Кронштадта, который еще недавно можно было посетить только по специальному пропуску. 

В Кронштадте вас ждет пешеходная экскурсия по исторически значимым местам. Группа увидит Морской Никольский собор, главный военно-морской храм России, который  находится под прямым управлением патриарха. Посмотрят на Синий мост, на котором расположен футшток, прогуляются по  Гостиному двору, Адмиралтейству, Летнему саду, , Якорной площади.

Место встречи: Невский проспект, 87/2.

Фото: Unsplash

Теги: кронштадт, поездки, экскурсия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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