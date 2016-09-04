Экскурсия по Эрмитажу

Экскурсия по Государственному Эрмитажу начнется с Иорданской лестницы, ведущей к экспозиции западноевропейского искусства. Посетители полюбуются мастерами эпохи Возрождения, а в рыцарском зале осмотрят доспехи разных эпох.
Кроме того, ожидаются голландские живописцы – виртуоз светописи Рембрандт и основоположник барокко Рубенс. После гости исследуют коллекцию античного искусства.
Стандартный размер группы – четыре человека. В стоимость включены входные билеты в музей, экскурсия с гидом. Место встречи – Дворцовая площадь, 2.
Фото: sputnik8.com
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