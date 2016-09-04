Экскурсия по Эрмитажу

Экскурсия "Эрмитаж в мини-группе с билетами" состоится 12 декабря в 12:00 и 15:00. Без возрастных ограничений.

Экскурсия по Государственному Эрмитажу начнется с Иорданской лестницы, ведущей к экспозиции западноевропейского искусства. Посетители полюбуются мастерами эпохи Возрождения, а в рыцарском зале осмотрят доспехи разных эпох.

Кроме того, ожидаются голландские живописцы – виртуоз светописи Рембрандт и основоположник барокко Рубенс. После гости исследуют коллекцию античного искусства.

Стандартный размер группы – четыре человека. В стоимость включены входные билеты в музей, экскурсия с гидом. Место встречи – Дворцовая площадь, 2.

Фото: sputnik8.com