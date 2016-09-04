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Экскурсия по Эрмитажу
Сегодня, 12:00
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Экскурсия по Эрмитажу

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Экскурсия "Эрмитаж в мини-группе с билетами" состоится 12 декабря в 12:00 и 15:00. Без возрастных ограничений.

Экскурсия по Государственному Эрмитажу начнется с Иорданской лестницы, ведущей к экспозиции западноевропейского искусства. Посетители полюбуются мастерами эпохи Возрождения, а в рыцарском зале осмотрят доспехи разных эпох. 

Кроме того, ожидаются голландские живописцы – виртуоз светописи Рембрандт и основоположник барокко Рубенс. После гости исследуют коллекцию античного искусства. 

Стандартный размер группы – четыре человека. В стоимость включены входные билеты в музей, экскурсия с гидом. Место встречи – Дворцовая площадь, 2. 

Фото: sputnik8.com 

Теги: экскурсия, эрмитаж
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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