Экс-премьер Азаров напомнил об исторических границах Украины

Слова украинского политика поддержали в Совете Федерации России.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил, что исторически страна имела другие государственные границы и часть своих нынешних территорий получала "бесплатно" после развала СССР.

В своем Twitter он сообщил, что изначально в состав Украины не входили Крым, Одесса, Донецк, Херсон, Харьков, Луганск и Львов.

А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней.

Николай Азаров

Слова украинского политика поддержал глава Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков, добавив, что передача большевиками и КПСС этих территорий была большой ошибкой.