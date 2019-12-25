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Rybka123

Экс-премьер Азаров напомнил об исторических границах Украины

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Слова украинского политика поддержали в Совете Федерации России.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил, что исторически страна имела другие государственные границы и часть своих нынешних территорий получала "бесплатно" после развала СССР.  

В своем Twitter он сообщил,  что изначально в состав Украины не входили Крым, Одесса, Донецк, Херсон, Харьков, Луганск и Львов. 

А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней.
Николай Азаров

Слова украинского политика поддержал глава Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков, добавив, что передача большевиками и КПСС этих территорий была большой ошибкой. 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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