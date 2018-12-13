Экс-полузащитник "Зенита" Мигель Данни вернется в Петербург

Португалец будет общаться с болельщиками и примет участие в чествовании чемпиона России.

Бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни на один день вернется в Северную столицу. Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба.

Отметим, что в прошлом году футболист вернулся в родной португальский клуб "Маритиму". Футболист примет участие в праздничных мероприятиях на "Газпром-Арене"перед матчем "Зенит" — ЦСКА.

Спортсмен пообщается с болельщиками и проведет интерактивную фотосессию. В "Зените" отметили, что использование высоких технологий позволит увеличить количество участников съемки.

После футбольного матча пройдет чествование чемпионов России. Футбольный клуб с берегов Невы оформил чемпионство досрочно, за три тура до конца турнира.

Справка: Мигель Данни играл в петербургском клубе с 2008 по 2017 годы. За сине-бело-голубых он провел 256 игр, в которых забил 69 голов, получил 38 желтых и 1 красную карточку. В 2017 году перешел в чешскую "Славию", а через год вернулся в родной клуб "Маритиму" на правах свободного агента.

Фото: ВКонтакте/ ФК "Зенит"