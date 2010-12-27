Экс-игрок "Зенита" едва не погиб во время обрушения моста в Италии

Спортсмен проехал по переправе за 10 минут до несчастного случая.

Бывший защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" едва не стал жертвой трагедии, унесшей жизни несколько десятков человек в Италии. Спортсмен Доменико Кришито рассказал в социальных сетях, что успел проехать по конструкции моста за несколько минут до того, как она обрушилась.

В своем аккаунте в Instagram иностранец успокоил своих родственников, друзей и поклонников. Он написал, что с ним вся в порядке, он жив. Игрок добавил, что вместе с семьей переехал через мост за 10 минут до инцидента.

Напомним, что на данный момент Кришито выступает за итальянский клуб "Дженоа".

Фото: ФК "Зенит, Instagram

