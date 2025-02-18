Экс-директор Приморской краевой филармонии осудили на девять лет

Анна Алеко признана виновной в получении взяток.

Бывший директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко приговорена к девяти годам заключения в колонии общего режима. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы региональной прокуратуры. Известно, что фигурантка расследования признана виновной по части 6 статьи 290 УК РФ. Речь идет о двух криминальных эпизодах, связанных с получением должностным лицом лично и при помощи посредника взятки в особо крупном размере.

Суд назначил осужденной итоговое наказание в виде лишения свободы на девять лет со штрафом в размере 18 млн рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций руководителя, на шесть лет, лишением классного чина, конфискацией суммы взяток на общую сумму более 5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу. пресс-служба прокуратуры по Приморскому краю

Судебная инстанция установила, что за период с июля по август 2018 года Анна Алеко получила взятку в размере 1,5 миллиона рублей за общее покровительство и ограничение конкуренции в пользу компании "Интегра". Организация должна была поставить музыкальное оборудование учреждению культуры. Также в период с июля 2018 по март 2019 года женщина получила взятку в размере 3,5 миллионов рублей и часы марки Rado со стоимостью, превышающей 90 тысяч рублей за совершение аналогичных действий в пользу ранее обозначенного юридического лица.

Напомним, что в мае 2023 года Ленинский районный суд Владивостока арестовал Анну Алеко. Женщина являлась депутатом регионального парламента с 2021 года. В законодательном органе она исполняла обязанности заместителя председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания. После ареста депутата партия "Единая Россия" приостановила членство Алеко. В ноябре 2024 года законодательное собрание Приморског окрая лишило подозреваемую полномочий депутата.

Фото и видео: Официальный Telegram-канал прокуратуры Приморского края