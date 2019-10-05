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Бывший депутат погиб после нападения медведя в Якутии

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Парламентарий отправился с друзьями на охоту.

Бывший парламентарий Якутии Александр Крылов погиб после нападения медведя. Об этом СМИ рассказал исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов.

Известно, что трагедия случилась накануне в городе Якутске в Оймяконском районе. Крылов вместе с друзьями отправился на охоту. Когда мужчина ехал по дороге на квадроцикле на него выскочил медведь. Бывший депутат застрелил зверя и подошел к нему. В этот момент на него выскочил другой медведь.

Тело Александра Крылова на вездеходах транспортируют в Томтор, сообщил Водовозов.

Видео: YouTube/dahuff79,Tero Pylkkänen

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