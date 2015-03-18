Эконадзор не обнаружил превышения концентрации опасных веществ в Гатчине

Местные жители обратились к специалистам с жалобой.

Специалисты Роспотребнадзора и эконадзора откликнулись на жалобы жителей Гатчины и, проведя необходимые анализы, не выявили превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Исследование длилось с середины апреля по 26 мая: эксперты проверили 20 проб на состав воздуха, взятые в разные дни и время суток. Дополнительно была обследования территория у предприятия "НВ-Бункер". Там неприятный запах нефтепродуктов чувствуется в радиусе 10 метров от периметра промзоны и исключительно во время технологического процесса слива нефти. Это не может быть причиной жалоб.

Запах также усиливается у полигона "Новый Свет-ЭКО", который близок к исчерпанию объема. Отмечается, что запах биологического распада может напоминать химический.

Патрулирование Гатчины продолжат.

Фото: Эконадзор