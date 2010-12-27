В Петербурге появился регулярный маршрут до Петрозаводска

Жители города на Неве смогут добраться до Петрозаводска за семь часов.

Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск будут ходить автобусы. Регулярное автобусное сообщение откроется с 22 ноября. Приобрести первые билеты можно будет уже с конца октября. Об этом сообщает пресс-служба организации Ecolines.

Представители перевозчика отметили, что второй этап продаж запланирован на 14 января по 23 февраля. В этот промежуток времен перерыва между реализацией билетов и маршрутом не планируется. Однако, временно автобусы не будут ходить до пункта назначения с 22 декабря по 14 января.

Стоимость билетов будет начинаться до 450 рублей до 590 рублей. Транспорт будет курсировать ежедневно. Дорога составит для пассажиров около семи часов. ИЗ Северной столицы автобус будет выезжать в 23 часа. а прибывать в Петрозаводск - в 6 часов утра. Предусмотрено также и обратное направление.

Фото: Piter.tv