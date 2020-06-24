  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:48
88
Rybka123
Код вставки плеера

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

0 0

Помимо РФ есть еще две страны, граждан которых могу не пустить в Европу из-за ситуации с коронавирусом.

С 1 июля власти Евросоюза могут открыть свои границы для ряда стран, не входящих в ЕС, однако по данным The New York Times в предварительный список не попали  США, Бразилии и России. 

СМИ пишет, что страны отбирались исходя из среднего числа новых случаев заражения за последние 14 дней в расчете на 100 тыс. человек. В Евросоюзе он составляет  20 новых случаев на 100 тыс. человек, в России —  80, в США — 107, а в Бразилии — 190.

Исходя из данных NYT въезд в ЕС могут разрешить гражданам стран, где ситуация с коронавирусом лучше или, по крайней мере, не хуже, чем в Евросоюзе. В число таких государств предварительно попали Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония, Уругвай, Куба, Вьетнам и Китай. 

Видео: YouTube / EU Debates 

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии