Появились подробности смерти звезды "Звездного пути" Джона Пола Стюарта

Причины смерти Джона Пола Стюера, звезды фантастического сериала "Звездный путь" (Стар Трек), до сих пор не названы. Однако западные СМИ опубликовали ряд подробностей трагедии.

В США в возрасте 33 лет скончался актер, музыкант и бизнесмен Джон Пол Стюер. Причины смерти харизматичного и разностороннего американца пока что не сообщается. Информация о гибели Джона Пола Стюера появилась в коммьюнити панк-группы ﻿P.R.O.B.L.E.M.S. в социальных сетях. В последние годы Джон Пол Стюарт был фронтменом этого рок-коллектива.

Свой путь в шоу-бизнесе Джон Пол Стюер начал со съемок в легендарном проекте "Звездный путь". В 1990 году он поучаствовал в записи эпизода "Стар Трек", где в возрасте 6 лет сыграл маленького клингона Александра Роженко. Впрочем, на этом сотрудничество талантливого ребенка с брендом "Звездный путь" закончилось. В 90-е он продолжил сниматься в сериалах, в том числе, в крупных проектах вроде "Грейс в огне" или "Маленькие гиганты". Но, повзрослев, Джон Пол Стюарт сконцентрировался на ресторанном бизнесе и панк-музыке.

В западных СМИ и социальных сетях пока что очень мало информации об этой трагедии. Уже известно, что бывший актер скончался еще 1 января 2018 года. Однако после этого сведения о его смерти не попадали в Сеть. По слухам, сразу после трагедии закрылся вегетарианский ресторан, принадлежавший американцу. Впрочем, возможно, речь идет о временном закрытии. В группе ﻿P.R.O.B.L.E.M.S. отметили, что в последний год Джон Пол Стюер активно работал и творил, "был в хорошем настроении и сделал для нас очень много". При этом причины смерти музыканты и родственники погибшего не раскрывают.