Джигурда прочитал стихотворение в несколько голосов

Никита Джигурда взорвал сеть новым видео, где он прочитал стих еще более "страшным голосом".

Актер Никита Джигурда выложил у себя на странице в Instagram видео, которое мгновенно набрало невероятное количество лайков. Артист прочитал на камеру стихотворение страшным, как показалось подписчикам, голосом.

Свое авторское произведение Джигурда посвятил "храму любви", который охраняют люди. Порой они становятся "скифами-разрушителями", но в них все-таки "есть Дух всевышнего лица". Фанаты отметили талант актера и то каким голосом он исполнил свое творение. У некоторых создалось впечатление, как будто Джигурда говорил сразу несколькими тембрами голоса.

Пользователи поблагодарили артиста за талант и хорошее чувство юмора. Также некоторые сказали, что зарядились от видеоролика энергией.

Видео: instagram / instadzhigurda