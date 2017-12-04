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Джигурда прочитал стихотворение в несколько голосов

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Никита Джигурда взорвал сеть новым видео, где он прочитал стих еще более "страшным голосом".

Актер Никита Джигурда выложил у себя на странице в Instagram видео, которое мгновенно набрало невероятное количество лайков. Артист прочитал на камеру стихотворение страшным, как показалось подписчикам, голосом.

Джигурда прочитал стихотворение в несколько голосов

Свое авторское произведение Джигурда посвятил "храму любви", который охраняют люди. Порой они становятся "скифами-разрушителями", но в них все-таки "есть Дух всевышнего лица". Фанаты отметили талант актера и то каким голосом он исполнил свое творение. У некоторых создалось впечатление, как будто Джигурда говорил сразу несколькими тембрами голоса.

Пользователи поблагодарили артиста за талант и хорошее чувство юмора. Также некоторые сказали, что зарядились от видеоролика энергией.

Видео: instagram / instadzhigurda

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Категории: Новости России

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