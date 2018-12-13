Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel, побившую рекорд "Титаника"

Новые "Мстители" собрали в прокате около 2,3 миллиардов долларов и обошли знаменитую картину про крушение лайнера.

Режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон поздравил авторов "Мстителей. Финал" со вторым местом в истории мирового боксофиса. Лента студии Marvel собрала в прокате около 2,3 миллиардов долларов и обошла знаменитую картину про крушение лайнера.

В своем Twitter Кэмерон разметил фотожабу, на которой Титаник столкнулся с логотипом Мстителей и написал: "Настоящий "Титаник" потопил айсберг, а мой "Титаник" потопили "Мстители". Lightstorm Entertainment (компания Кэмерона – прим. ред.) поздравляет вас с этим невероятным достижением. Вы показали, что индустрия кино не только жива и здорова, но и масштабнее, чем когда-либо!".

Напомним, что мировые сборы "Титаника" составили 2,2 миллиарда. Первую строчку по кассовым сборам также занимает работа Кэмерона – "Аватар". В свое время фильм принес создателям почти 2, 8 миллиарда долларов.

Фото: Твиттер Джеймса Кэмерона