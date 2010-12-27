Двум мигрантам предъявлено обвинение в групповом изнасиловании

Двух приезжих обвинили по подозрению в изнасиловании и ограблении молодой петербурженки

В Санкт-Петербурге предъявили обвинение двум гражданам Узбекистана 1995 и 1971 года рождения по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ городу.

Известно, что двое мужчин поймали 21-летнюю жительницу Купчино на Будапештской 35/ 1 ночью 13 октября. Девушка сообщила сотрудникам полиции, что сначала мужчинам понадобилось содержимое ее кошелька, в котором лежало 10 тыс. рублей. Напавшие также забрали два мобильных телефона, зарядное устройство, наушники и драгоценности. После ограбления злоумышленники поочередно надругались над девушкой угрожая ей ножом, а позже отвели ее к банкомату и заставили обналичь деньги со счета.

На данный момент идет проверка информации о совершении аналогичных нападений на женщин со стороны обвиняемых. Также решается вопрос об их аресте.