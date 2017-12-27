Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Ленобласти двое забили своего собутыльника до смерти ножкой стола‍
Сегодня, 11:13
0
nadiputintseva
850

В Ленобласти двое забили своего собутыльника до смерти ножкой стола‍

0
 
 

Продолжительное застолье закончилось трагедией.

10 января в городе Сланцы Ленинградской области полицейские задержали  двух мужчин, которых подозревают в убийстве своего знакомого.

Инцидент произошел 29 декабря. В больницу города был доставлен молодой человек с тяжелыми телесными повреждениями. После проведения операции пострадавший скончался в реанимации.

Медики сообщили о случившемся сотрудникам полиции, которые во время расследования выяснили, что 26-летний покойный распивал алкоголь с двумя своими знакомыми у себя дома. В какой-то момент у мужчин возник спор, который перешел в драку. В ходе разборок гости 27 и 32 лет избили хозяина квартиры ножкой стула.

Отмечается, что после того, как задержанные избили собутыльника, они оставили его на улице, а сами убежали. Подозреваемые оказались лицами без постоянного места жительства. Они полностью признали свою вину.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". 

Теги: новости ленобласти , новости спб , происшествия , убийство
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5