Двое девочек-подростков потушили Вечный огонь в Красном Селе

Ответственность понесут их родители.

Двое несовершеннолетних закидали Вечный огонь в Красном Селе снежками. Хулиганок доставили в отдел полиции для проведения профилактической беседы, а родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

На то, что огонь погас, обратил внимание прохожий. Он обратился в полицию днем 19-го декабря и сообщил о том, что ощущается запах газа. Прибывшие на место полицейские подтвердили этот факт.

За короткое время огонь восстановили. Благодаря камерам видеонаблюдения, полиции удалось установить личности нарушительниц. Ими оказались две 13-летние девочки.

Ранее хулиганы погасили Вечный огонь на Марсовом поле.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области