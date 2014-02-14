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Двое детей погибли на пожаре в Челябинской области

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Обстоятельства трагедии уточняются.

Двое детей погибли на пожаре в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 6 октября в городе Куса. Поступило сообщение о возгорании в частном доме и надворных постройках. В результате пожара погибли двое детей. Обстоятельства трагедии уточняются.

Открытое горение ликвидировали на 100 квадратных метрах. В тушении пожара участвовали 19 специалистов и пять единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Каспийске загорелся выставочный центр.

Видео: МЧС России

Теги: жертвы, мчс россии, пожар, челябинская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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