Два корпуса ЖК "Новая Каменка" сдадут в сентябре

Чиновники уверены в возможности сдачи комплекса уже осенью.

Два корпуса жилого комплекса "Новая Каменка" практически готовы к сдаче.В эксплуатацию четвертое и пятое здание введут в начале сентября. Об этом сообщают представители ответственного Комитета по строительству во время общения с вице-спикером ЗакСа.

В настоящее время на территории стройки рабочие завершают прокладку наружных сетей и мест общего пользования: коридоров, лестничных клеток. Сотрудники обустраивают лифты и прилегающие участки земли.

Напомним, что изначально дома создавало предприятие "Су-155", но позже застройщик был признан банкротом. В результате администрации города пришлось привлекать к работам другую компанию.

Фото: Piter.tv