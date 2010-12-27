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Два корпуса ЖК "Новая Каменка" сдадут в сентябре
Сегодня, 8:04
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lesjasap
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Два корпуса ЖК "Новая Каменка" сдадут в сентябре

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Чиновники уверены в возможности сдачи комплекса уже осенью.

Два корпуса жилого комплекса "Новая Каменка" практически готовы к  сдаче.В эксплуатацию четвертое и пятое здание введут в начале сентября.  Об этом сообщают представители ответственного Комитета по строительству во время общения с вице-спикером ЗакСа.

В настоящее время на территории стройки рабочие завершают прокладку наружных сетей и мест общего пользования: коридоров, лестничных клеток. Сотрудники обустраивают лифты и прилегающие участки земли.

Напомним, что изначально дома создавало предприятие "Су-155", но позже застройщик был признан банкротом. В результате администрации города пришлось привлекать к работам другую компанию.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей

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