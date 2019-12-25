Два автомобиля столкнулись на перекрестке Ланского и Омской

В субботу, 28 марта, два автомобиля столкнулись на перекрестке Ланского шоссе и Омской улицы. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Очевидцы сообщают, что водитель за рулем "Renault" ждал "стрелку на поворот", но в этот момент в него врезался автомобиль марки "Honda". Водитель японского автомобиля находится в машине скорой помощи.
Ранее мы писали, что "Opel" влетел в "Dodge" на перекрестке Культуры и Просвещения.
Фото: vk.com/spb_today
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