Поломка электровоза в Подмосковье изменила расписание двух "Сапсанов"

Утром 29 апреля из-за неисправного тепловоза по дороге в Петербург скопилась пробка из поездов. Движение восстановлено, но три состава прибудут в город на Неве с задержкой.

Утром 29 апреля из-за неисправности тепловоза скопилась пробка в Петербург, поезда прибудут с задержкой. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, расписание начало менятся в 09.45. В это время на перегоне Подсолнечная – Клин из-за технической неисправности электровоза был остановлен пассажирский поезд №76, который направлялся в Петербург из Москвы. За ним встали два "Сапсана" : №758 из Нижнего Новгорода и №760 из столицы.

В итоге поезда пустили по другому пути, добавили в пресс-службе. Оба поезда задерживаются на полчаса. Пассажирский №76 должен быть в Петербурге в 17:56, но задерживается на час и десять минут.