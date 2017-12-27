Доверенных лиц Путина нашли в Петербурге

Половину списка доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина Центризбирком утвердил сегодня.

12 января ЦИК России утвердил половину списка доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. 11 из них – Петербуржцы.

Представлять Владимира Путина в Петербурге будут:

президент ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Александров;

президент ГАООРДИ Маргарита Урманчеева;

руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова;

председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев;

директор Эрмитажа Михаил Пиотровский;

экс-директор 56-й гимназии Майя Пильдес;

ректор ИТМО Владимир Васильев;

ректор академии им. Вагановой Николай Цискаридзе;

автор трехмерных панорам военных сражений «Прорыв» и «Битва за Берлин» Дмитрий Поштаренко;

биатлонист Дмитрий Васильев;

певица Зара.

Общее число доверенных лиц Путина — 259 человек из разных частей страны. В частности, Александр Масляков, Маргарита Симоньян, Леонид Якубович, Анатолий Кучерена, Денис Майданов, Лев Лещенко, Диана Гурцкая и другие.

В ходе избирательной кампании любой кандидат в президенты может назначить собственных доверенных лиц. По закону, деятельность этих людей сводится к агитации за выдвинувшего их кандидата.

Напомним, что выборы президента в России пройдут 18 марта.

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