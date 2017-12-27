Доверенных лиц Путина нашли в Петербурге

12 января ЦИК России утвердил половину списка доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. 11 из них – Петербуржцы.
Представлять Владимира Путина в Петербурге будут:
- президент ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Александров;
- президент ГАООРДИ Маргарита Урманчеева;
- руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова;
- председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев;
- директор Эрмитажа Михаил Пиотровский;
- экс-директор 56-й гимназии Майя Пильдес;
- ректор ИТМО Владимир Васильев;
- ректор академии им. Вагановой Николай Цискаридзе;
- автор трехмерных панорам военных сражений «Прорыв» и «Битва за Берлин» Дмитрий Поштаренко;
- биатлонист Дмитрий Васильев;
- певица Зара.
Общее число доверенных лиц Путина — 259 человек из разных частей страны. В частности, Александр Масляков, Маргарита Симоньян, Леонид Якубович, Анатолий Кучерена, Денис Майданов, Лев Лещенко, Диана Гурцкая и другие.
В ходе избирательной кампании любой кандидат в президенты может назначить собственных доверенных лиц. По закону, деятельность этих людей сводится к агитации за выдвинувшего их кандидата.
Напомним, что выборы президента в России пройдут 18 марта.
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