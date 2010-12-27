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Дорожники Петербурга обещают быстро убирать поваленные деревья
Сегодня, 14:57
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lesjasap
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Дорожники Петербурга обещают быстро убирать поваленные деревья

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Аварийные службы находятся в режиме готовности.

Комитет по благоустройству рассказал о готовности дорожных служб к условиям штормового предупреждения. По информации от чиновников, специалисты оперативно способны убрать с улиц обрушенные деревья в случае необходимости.

Напомним, что ГУ МЧС по региону предупредило петербуржцев об усилении ветра до 17 метров в секунду. Он придет в западной стороны.

Садово-парковым и дорожным предприятиям поручено вести мониторинг территорий

добавили представители пресс-службы ведомства

Отметим, что об обнаруженных последствиях ветра можно сообщить по у номеру 314-60-13.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Новости СПб Картина дня Происшествия Лента новостей

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