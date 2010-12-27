Дорожники Петербурга обещают быстро убирать поваленные деревья

Аварийные службы находятся в режиме готовности.

Комитет по благоустройству рассказал о готовности дорожных служб к условиям штормового предупреждения. По информации от чиновников, специалисты оперативно способны убрать с улиц обрушенные деревья в случае необходимости.

Напомним, что ГУ МЧС по региону предупредило петербуржцев об усилении ветра до 17 метров в секунду. Он придет в западной стороны.

Садово-парковым и дорожным предприятиям поручено вести мониторинг территорий добавили представители пресс-службы ведомства

Отметим, что об обнаруженных последствиях ветра можно сообщить по у номеру 314-60-13.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб