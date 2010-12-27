Дорожный конфликт между двумя водителями грузовиков в Магадане закончился убийством

Накануне, 29 августа, под Магаданом из-за дорожного конфликта произошло убийство.
ЧП произошло около 15.30 29 августа на 7 километре автодороги "Палатка-Кулу-Нексикан". Водители двух грузовиков не захотели уступить друг другу право проезда. В ходе возникшего конфликта один из водитель достал ружье и выстрелил в оппонента. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления, проводят осмотр места происшествия, трупа, оружия, работают с очевидцами.
Фото: mitchgrissim.com
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