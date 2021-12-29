Дорожный год в Ленобласти стартовал с "правого" обхода Мурино

В петербургский филиал Главгосэкспертизы отправили проект строительства областной части продолжения Пискаревского проспекта.

Утром в понедельник, 10 января, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что в петербургский филиал Главгосэкспертизы на проверку отправили проект строительства областной части продолжения Пискаревского проспекта.

Дорога пойдет в обход Мурино с выходом на Токсовское шоссе. Проект разработали по заказу "Ленавтодора".

В пресс-службе уточнили, что в конце 2021 года регион получил подтверждение федерального финансирования: на строительство в ближайшие два года и предоставления инфраструктурного кредита выделено в сумме 2,2 млрд рублей.

Фото носит иллюстративный характер: Дороги Ленобласти / Инстаграм