Дорожный фонд Ленобласти на 2019 год составит 8 млрд рублей

Дорожный фонд 47 региона в 2019 году получит дополнительно примерно 400 млн рублей.

Дорожный фонд 47 региона в 2019 году получит дополнительно примерно 400 млн рублей, которые не были потрачены в 2018 году.Об этом сообщает сетевое издание "Moika78".

Общий же бюджет фонда на 2019 год без корректировок составляет около 8 млрд рублей. Юрий Запалатский, глава дорожного комитета региона

Также Юрий Запалатский поделился, что в январе-феврале поступят денежные средства в размере одного миллиарда рублей от ООО "Газпром инвест" — компенсации за использование региональных трасс.

В этом году в числе приоритетных объектов дорожного строительства — развязка с КАД в западном Мурино, путепровод во Всеволожске и обход Мурино в створе Гражданского проспекта. В прошедшем же году в Ленобласти отремонтировали около 100 километров региональных дорог и открыли движение по двум путепроводам в Выборгском районе. Также началось строительство нескольких инфраструктурных объектов во Всеволожском.

Источник: сетевое издание "Moika78"