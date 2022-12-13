Дороги к туристическим местам Петербурга будут отремонтированы

В 2023 году в Северной столице пройдёт ремонт дорог, ведущих к туристическим места. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города (КРТИ).
Мероприятия включены в проект "Безопасные качественные дороги". В рамках работ асфальт будет обновлён на Приморском проспекте, рядом с которым расположены такие достопримечательности, как Благовещенская церковь и буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй.
Также дорожники отремонтируют Арсенальную набережную у площади Ленина и у бывшего СИЗО "Кресты", в кортом планируют организовать музейно-выставочный комплекс. Наконец, асфальт заменят на Свердловской, Ушаковской, Выборгской набережных.
Напомним, что в городе уже завершён ремонт Университетской набережной, на которой расположено здание Двенадцати коллегий, дворец Меньшикова, Академия художеств, Музей антропологии и этнографии, статуи сфинксов.
Фото: Правительство Петербурга
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