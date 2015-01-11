Дороги Ленобласти будут расчищать 400 спецмашин в праздники

Должностные лица также будут дежурить.

В пятницу, 31 декабря, в пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что во время новогодних каникул региональные трассы будут чистить около 400 единиц спецтехники.

Специалисты займутся очисткой дорог от снега и наледи, обработают их противогололедными материалами, будут сбрасывать снежные валы, чистить остановки, обочины, дорожные знаки. Во время праздников будут дежурить ответственные должностные лица.

Жители Ленобласти, в случае аварийной ситуации, смогут обратиться на горячую линию по телефону: 8 (812) 251-42-84.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти