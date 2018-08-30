Дорога к новым талантам

Фильм о развитии системы образования Московского района в 2017/2018 учебном году.

Наш век информационных технологий стремительно меняет привычные вещи. Дети, получив неограниченный доступ к информации, порой испытывают растерянность. Как среди множества возможностей найти настоящее призвание, выбрать дорогу, которая приведет к успеху?!

Поколение Z отправляет свои запросы миру на новом языке и система образования должна на них отвечать. Создать школу, в которую с удовольствием ходят и ученики и учителя, оснастить классы в соответствии с современными запросами – непростая задача для руководителя. Несмотря на прогнозы футурологов о главенствующей роли цифровизации, смарт-технологий и искусственного интеллекта, для раскрытия потенциала ребят крайне важной остается харизма учителя. Вся мощь и удивительные возможности мультимедиа не могут заменить остроумного диалога и блеска в глазах педагога, увлеченного своим предметом.

Интерактивные и игровые формы – стали трендом в системе образования 21 века. Да и как иначе, если практически все сферы нашей жизнедеятельности, благодаря "умным" технологиям, обрели игровую модель поведения. Азарт преподавателей в манере изложения материала, а также личный пример участия в конкурсах и смотрах стимулирует интерес учащихся к Олимпиадному движению. Умение общаться с детьми, слышать их, быть современным и говорить на одном языке – одна из самых важных компетенций педагога новой школы. А для того чтобы такая коммуникация проходила естественно и легко, школе необходимы новые лица и молодая энергия.

Честолюбие учителя – прекрасный пример для раскрытия лидерских качеств его учеников. А различные соревнования в педагогической среде - еще и повод для сплочения большой школьной семьи, а также прекрасная возможность для совместного творчества. Для молодой бурлящей энергии нужна качественная разрядка. Забота о физическом здоровье и гармоничном развитии юных дарований всегда была и есть одной из главных задач в Московском районе. Район имеет славные достижения в спортивной и военно-патриотической работе. И успех этот неслучаен. Его обеспечивают жизнелюбивые, небезразличные люди, бережно и чутко сохраняя добрые традиции одного из самых активных районов Петербурга.

Одаренные дети нередко отдают себя без остатка работе по профильным дисциплинам. У многих почти не остается времени на душевный досуг и простое неформальное общение. Другим очень важно найти себя в какой-то общественной работе и почувствовать собственную значимость. В последние годы наша страна стала площадкой для грандиозных событий мирового масштаба. А вместе с этим подняло голову мощное движение Добровольчества и волонтерства. Это явление для многих молодых ребят стало настоящей отдушиной в их жизни, а наставникам и учителям позволило раскрыть новые таланты своих воспитанников.

Новый век принес качественные изменения в нашу жизнь. Дети цифровой эпохи растут с совершенно новым мировосприятием и самоощущением. Это безусловно очень талантливое поколение, но именно его одаренность рождает тревогу в умах молодых людей. Тревогу перед выбором своего пути, поиском места и дела в жизни, умениями и навыками неоцифрованного общения. Поколению Z однозначно нужно давать больше свободы. Говоря с ним, выстраивать равноправный диалог и не боятся все время учиться новому. Такое общение всегда будет самой большой ценностью для молодежи. Потому, наряду с фантастическим уровнем развития онлайн форм обучения, все большее значение приобретает роль живого носителя знаний. В нем одаренное поколение по-прежнему видит своего проводника, наставника, друга.

Видео: One Media Production